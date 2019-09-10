0553 313 94 23

14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi

İstanbul Tuzla’da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4.

10 Eylül 2019 Salı 14:52
14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi

İstanbul Tuzla’da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4. kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer, baba ocağı Balıkesir’de toprağa verildi.


Tuzla’da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer, Balıkesir Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Hacı Sami-Hasibe Kocan Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Demirer’in cenaze namazına sevenleri ve yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye ziyaret! Rumlar, AB'nin kapısına koştu
    1. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye..
    2. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    3. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    4. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    5. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    8. TCMB döviz kurları
    9. Çobanbey’e ziyaret
    10. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    11. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    12. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    13. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    14. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    15. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    16. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    17. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    18. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    19. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    20. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!