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Dünya 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi, serbest bırakıldı! Sebebi "Yok artık" dedirtti
Dünya

14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi, serbest bırakıldı! Sebebi "Yok artık" dedirtti

Avustralyalı milyoner Savannah Daisley, 14 yaşındaki çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girmek suçundan tutuklanmıştı. Ancak Daisley kefaletle serbest bırakıldı. Gerekçesi ise duyanları hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 10:02:00 -
14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi, serbest bırakıldı! Sebebi "Yok artık" dedirtti

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avustralyalı milyoner Savannah Daisley, 14 yaşındaki bir çocukla tam 4 kez cinsel ilişkiye girdi. Daha sonrasında tutuklanan mahkum milyoner, çok para kaybetmesi sebebiyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek kefaletle serbest kaldı. 

 

Mahkemenin verdiği karara büyük tepki gösterildi.

Edinilen bilgilere göre, Savannah Daisley adlı 45 yaşındaki Avustralyalı bir milyoner, 14 yaşındaki bir çocukla 4 defa birlikte birlikte olduğu için 20 Mayıs 2021'de mahkum edildi.

Aylardır mahkum olan Daisley, dün kefaletle serbest bırakıldı. Gerekçesi ise tepki çekti.

Daisley'nin avukatı bayan Bashir, gözaltında bulunduğu süreçte para kaybettiği için akıl sağlığının kötüleştiğini öne sürerek 83 bin euro kefaletle serbest bırakılmasını teklif etti.

 

Yargıç Alison Viney, savunma avutanın sunduğu gerekçeleri kabul ederek kefaletle serbest bırakılmasını onayladı.

Bayan Daisley'nin toplum için önemli bir risk oluşturmayacağından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Daisley, kararın açıklanmasının ardından mahkemede sevinç çığlıkları attı.

Şu an ailesinin yanında yaşıyor ve işlerine devam ediyor. 

 

 

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

İSLAMIN VE DİNİN BİLİM NURU HZ ALİ SELAM OLSUN NE DEDİ BİLİYORMUSUNUZ((((( BİR ÜLKEDE ADALET OLMASA O ÜLKEDE DEVLETE YOKTUR)))) BU NE DEMEK YANİ BİR İSLAM ÜLKESİNİN A(((( ANAYASASI KURANDIR))) BUNU MİLLETİMİZE BUNU ANLATIN ((( ŞERİAT ))) DEDİNMİ DİN ADAMLARIMIZ BİLE ŞERİAT KELİMESİNDEN KURKARNEDEN ÇÜNKÜ DEMEK İSLAMİYETEN NASIBINI ALMAMIŞ,,,

Abdullah Murat

14 yaşındakinin çocuk olduğunu 14 yaşında zina yapamaz ama 18 yaşından sonra zina yapabilir diyen sana ilahın mı ilah edindiğin mi yoksa ilah gibi kural koyucu musun yada firavun gibi ilahlık mı taslıyorsun.
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