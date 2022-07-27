14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi, serbest bırakıldı! Sebebi "Yok artık" dedirtti

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avustralyalı milyoner Savannah Daisley, 14 yaşındaki bir çocukla tam 4 kez cinsel ilişkiye girdi. Daha sonrasında tutuklanan mahkum milyoner, çok para kaybetmesi sebebiyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek kefaletle serbest kaldı.

Mahkemenin verdiği karara büyük tepki gösterildi.

Edinilen bilgilere göre, Savannah Daisley adlı 45 yaşındaki Avustralyalı bir milyoner, 14 yaşındaki bir çocukla 4 defa birlikte birlikte olduğu için 20 Mayıs 2021'de mahkum edildi.

Aylardır mahkum olan Daisley, dün kefaletle serbest bırakıldı. Gerekçesi ise tepki çekti.

Daisley'nin avukatı bayan Bashir, gözaltında bulunduğu süreçte para kaybettiği için akıl sağlığının kötüleştiğini öne sürerek 83 bin euro kefaletle serbest bırakılmasını teklif etti.

Yargıç Alison Viney, savunma avutanın sunduğu gerekçeleri kabul ederek kefaletle serbest bırakılmasını onayladı.

Bayan Daisley'nin toplum için önemli bir risk oluşturmayacağından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Daisley, kararın açıklanmasının ardından mahkemede sevinç çığlıkları attı.

Şu an ailesinin yanında yaşıyor ve işlerine devam ediyor.