14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa’da yapılacak

MEB koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA), ACROME iş birliğinde GAP Arena Spor Salonunda 13-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Göbeklitepe teması ve “Ahican tarihin sıfır noktasında” sloganı ile gerçekleşen yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden de öğrenciler katılıyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, spor salonundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’tan bilgi aldı.

Vali Ayhan, gazetecilere, Türkiye’nin mesleki eğitimdeki kalbinin 4 gün boyunca Şanlıurfa’da atacağını belirterek, güzel bir ev sahipliğiyle yarışmanın yapılacağını söyledi. Yarışmanın hazırlık sürecinde emek harcayanlara teşekkür eden Vali Ayhan, şöyle devam etti: “Eğitimde görünürlükte, farkındalıkta, üreticilikte bu tür festival ve yarışmaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu da ülkemizde mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, orta okul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi pratiğe dönüştürmesi açısından çok değerli yarışmalardır. 2 binin üzerinde proje ve binlerce katılımcıyla burada güzel bir program icra edeceğiz. İlimizin bu tür yarışmalar yapabilme kabiliyeti, kapasite oluşması açısından çok büyük bir tecrübe. Sadece bu tarafından baktığımız zaman Şanlıurfa her türlü organizasyona ev sahipliği yapacağını göstermiş olacağız.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel AbidinBeyazgül ise gençlerin çağın gereklerine göre yetişmesinin önemli olduğunu belirterek, “Artık gelecekte ülkeler teknolojiyle rekabet edebilecekler. Şanlıurfamız ve Göbeklitepe bu noktada odak noktası oldu. Göbeklitepe insanlığın çıkış noktasından hareketle burada böyle bir yarışmanın olması çok önemli” dedi.