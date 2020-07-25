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Spor

14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

Seminerin ikinci günü tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 22:35:26 -
14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün tamamlandı.

TBF Akademi platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen seminerin ikinci günü, Teksüt Bandırma Basketbol Antrenörü Menderes Gümüşdal'ın, "6-10 Yaş İçin Spora Başlama ve Eğitsel Oyunlar" konulu konuşması ile başladı.

Daha sonra Altyapı Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Fikret Doğan, "16 Yaş Altı Sisteminin Oluşturulması ve Kullanılan Çalışma Şekilleri" başlıklı, Fenerbahçe Beko Altyapılar Teknik Sorumlusu Metin Ağırbaşoğlu da "Altyapıda Adam Adama Savunmanın Basamaklanarak Öğretilmesi" konulu konuşmasını yaptı.

Akşam seansında önce "Çocuklarda Basketbol Öncesi Fiziksel Gelişim" başlıklı konuşması ile atletik performans antrenörü Serhat Güneş katılımcılarla buluşurken, gün Avustralya Basketbol Federasyonu Antrenör ve Oyuncu Geliştirme Direktörü Peter Lonergan'ın "Şut ve Karar Verme Öğretimi" başlıklı konuşması ile tamamlandı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanan seminer yarın sona erecek.


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