14 ülkeden 54 yazar ve şairin katıldığı buluşma konserle taçlandı

14 ülkeden 54 yazar ve şairin katılımıyla gerçekleşen program, Türk dünyasının ortak değerlerini ve gönül birliğini Talas’ta buluşturdu.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen final gecesinde, sahnede yükselen ezgiler ve renkli dans gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

“UFKUMUZU CANLANDIRDILAR, GÖNÜL PINARLARIMIZI COŞTURDULAR”

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk dünyasının aynı duyguda birleştiği bu özel buluşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Yalçın, “Şef Savaş Demirkol şahsında topluluğumuza çok teşekkür ediyorum. Ufkumuzu canlandırdılar, gönül pınarlarımızı coşturdular. Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması’nın dördüncü gününde, bu konserle programımızı taçlandırmış olduk. Türk dünyasını aydınlatan, büyük fedakârlıklarla şehrimize gelen tüm şairlerimize, yazarlarımıza ve mütefekkirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“RÜYA GİBİ GÜNLER YAŞADIK”

Etkinliğin genel koordinatörlüğünü yürüten Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Türk Dünyası Koordinatörü İmdat Avşar, Talas’taki programların örnek bir ev sahipliğiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Avşar, “Talas Belediyesi’nin büyük özverisiyle 4 gündür sürdürülen bu etkinliklerde rüya gibi günler yaşadık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA destekleriyle ortaya konan bu birliktelik, Türk dünyasının gönül köprülerini güçlendirdi. İnşallah Turan ellerinin başka şehirlerinde de bu bayraklar dalgalanacaktır” diye konuştu.

BAYRAKLAR, EZGİLER VE ORTAK DUYGULAR

Konser boyunca salonu dolduran yüzlerce davetli, Türk ve Türkî Cumhuriyetlerin bayraklarını ellerinde dalgalandırarak halk oyunları ve türkülere eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nun sahne performansı hem ritimleriyle hem de kostümleriyle Türk coğrafyasının kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Talas’ta dört gün boyunca süren bu kültürel buluşma, birlik, kardeşlik ve ortak gönül dili olan Türkçe’nin melodisiyle anlamlı bir final yaptı.

TALAS, TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜRLE BULUŞTUĞU ŞEHİR

Şiir dinletilerinden edebiyat yürüyüşlerine, panellerden sergilere kadar pek çok etkinlikle dolu geçen Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması, Talas Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyata verdiği değerin bir kez daha göstergesi oldu.

Başkan Mustafa Yalçın’ın ifadesiyle, “Talas artık sadece bir şehir değil, Türk dünyasının kültürle, sanatla ve gönülle buluştuğu bir merkez.” haline dönüştü.