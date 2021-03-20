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Gündem 14 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

14 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan hain 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan hain 2 PKK/YPG’li terörist imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:05:00 -
14 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Yorumlar

Eda

Gebermeye mahkumaunuz sizin kokusmus leslerinizi görmek nekadar güzel oluyor insan degil dag ayisi gibi gebermis ve kokmus yatiyorsun orda ve bizde üzerine tükürpyoruz.
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