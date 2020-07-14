14 Temmuz altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?
14 Temmuz altın fiyat listesi haberin detayında yer alıyor. Yükselen altın fiyatları yatırımcıları üzdü. Bir süre altının yükseleceği düşünülüyor. Peki ama bugün gram altın, yarım altın, tam altın, reşat altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları ve altındaki son durum...
Altın listesinde önce alış, daha sonra satış fiyatları yer alıyor.
GRAM ALTIN
- 396,78
- 396,87
22 AYAR BİLEZİK
- 363,20
- 364,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.581,50
- 2.602,10
ÇEYREK ALTIN
- 645,40
- 653,80
REŞAT ALTIN
- 2.613,97
- 2.635,05
22 AYAR ALTIN
- 360,63
- 374,57
18 AYAR ALTIN
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN
- 223,15
- 259,01