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Ekonomi

14 Temmuz altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

14 Temmuz altın fiyat listesi haberin detayında yer alıyor. Yükselen altın fiyatları yatırımcıları üzdü. Bir süre altının yükseleceği düşünülüyor. Peki ama bugün gram altın, yarım altın, tam altın, reşat altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları ve altındaki son durum...

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:03:00 -
14 Temmuz altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

Altın listesinde önce alış, daha sonra satış fiyatları yer alıyor.

GRAM ALTIN

  • 396,78
  • 396,87

22 AYAR BİLEZİK

  • 363,20
  • 364,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.581,50
  • 2.602,10

ÇEYREK ALTIN

  • 645,40
  • 653,80

REŞAT ALTIN

  • 2.613,97
  • 2.635,05

22 AYAR ALTIN

  • 360,63
  • 374,57

18 AYAR ALTIN

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN

  • 223,15
  • 259,01

13 Temmuz altın fiyatları | Güncel altın fiyatları ne kadar?
13 Temmuz altın fiyatları | Güncel altın fiyatları ne kadar?

Ekonomi

13 Temmuz altın fiyatları | Güncel altın fiyatları ne kadar?

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