  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yargıtay'dan Can Atalay kararı

Erdoğan düşmanları bayram edecek

Abdulbaki el- Hüseyni'nin vefatı sonrası yeni Menzil şeyhi bakın kim olacak! O ismin adı geçiyor

Samsung devinden otomotiv devi şirketlere geliyor! Yeni gelişme: Şikayet eden şirketler hücum etti!

Şok eden gelişme! Arkasında BMW olan otomotiv devi iflas etti

Şunların derdine bakın! 'Millet aç' diyen Yeniçağ'ın şarap üzüntüsü

Türkiye'de üretilip Bulgaristan'a gönderildi! Flaş gelişme belli oldu: İlk defa Silivri'de üretildi, satıldı!

Mars’ta yaşam belirtisini güçlendiren tarihi haber! Dikkat çeken keşif herkesin tahminini bir anda değiştirdi

Sıfır Togg’u ekspertize soktu! Tamir ustası gördüğü manzara karşısında şok oldu

Gençler merakla bekliyor! İşte vergisiz akıllı telefon fiyatları
İSLAM 14 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-14 05:32:00 -
14 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (14 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(99) كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْـبَٓاءِ مَا قَدْ سَبَقَۚ وَقَدْ اٰتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراًۚ

(100) مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْراًۙ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(99) " İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir (Kur’an) verdik."

(100) "Ebedî olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür!"

(Tâhâ Suresi, 99-100)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

عَنْ أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا علَيْها » رواه مُسْلِم 

"Kabirlere doğru namaz kılmayınız ve kabirler üzerine oturmayınız."

(Müslim, Cenâiz 97, 98. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 73; Tirmizî, Cenâiz 57; Nesâî, Kıble 11)

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23