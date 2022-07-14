14 Temmuz 1942: Atılay Denizaltısının Batması

80 metre boyunda ve 52 mürettebat kapasiteli olan gemi İstanbul Haliç'te Valide Taşkızak Tersanesi'nde inşa edilerek 1939 yılının 19 Mayıs günü hizmete girmişti.





Denizle buluşmasından üç yıl gibi kısa bir süre sonra bir görev esnasında Çanakkale'de Mortu koyunda Binbaşı Sadi Gürcan komutasında denize dalmış ve bir daha su yüzüne çıkamamıştır. Tarihlerin 14 Temmuz 1942'yi gösterdiği gün içindeki 39 personelin de mezarı olmuştur.





Dönemin kısıtlı imkanları seferber edilerek günlerce arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmesine rağmen Binbaşı Sadettin Gürcan komutasındaki Atılay'a ve gemideki 39 denizaltıcıya ulaşılamamıştır.





14 Temmuz 2020: Koronavirüste Günlük Vaka Sayısının En Düşük Seviyeye Düşmesi

Koronavirüste günlük vaka sayısı 14 Temmuz'da 1000'in altına geriledi.







14 Temmuz 1987: Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kurulması



Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 8 ilde başlayan ve bu illerde terörle mücadele ederek güvenliği sağlamak amacıyla 19 Temmuz 1987 tarihinde göreve başlayan bölge valiliğidir. Bu valiliğin kurulmasıyla birlikte bu illerde olağanüstü hâl uygulanmaya başlandı.









