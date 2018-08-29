14 suçtan aranan cezaevi firarisi enselendi

Batman'da 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adresten cep telefonu hırsızlığı yaptıkları belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı çalışma sonucunda söz konusu şüphelileri gözaltına aldı.

Üzerinde sahte kimlikle yakalanan şüphelilerden birinin 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.