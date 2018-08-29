0553 313 94 23

14 suçtan aranan cezaevi firarisi enselendi

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 14 farklı suçtan aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:48
14 suçtan aranan cezaevi firarisi enselendi

Batman'da 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adresten cep telefonu hırsızlığı yaptıkları belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı çalışma sonucunda söz konusu şüphelileri gözaltına aldı.

Üzerinde sahte kimlikle yakalanan şüphelilerden birinin 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:48
  1. Batman Emniyet Müdürlüğü
  2. Batman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ballıbabanın faydalarını biliyor musunuz?
    1. Ballıbabanın faydalarını biliyor..
    2. BM'den ABD'ye çok sert tepki: Ayakta..
    3. Muhteşem bir burun!
    4. Ekip otomobilinin benzinini çalan..
    5. Diyarbakır'da insanlığın bittiği an!..
    6. Galatasaray ABD'li yıldızla imzaladı!
    7. Hamile evi nasıl olmalı?
    8. Bekir Pakdemirli'den 30 Ağustos Zafer..
    9. Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü..
    10. Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı:..
    11. Anlaşma sağlandı! Love'ın yeni takımı
    12. Güney Amerika'da askeri hareketlilik!
    13. Beştepe'de İran ile önemli görüşme!
    14. 2018 KPSS DHBT sınavı ne zaman..
    15. İran Dışişleri Bakanı Zarif, AK Parti'de
    16. Tunceli'de korkutan baskın! Gece..
    17. Başakşehir Mısırlı oyuncuyu kadrosuna..
    18. KPSS ÖABT sonuçları sorgula
    19. Kazada yaralananların cüzdanlarını..
    20. Çörekotu yağının faydaları nelerdir?
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor