14 Şubat 2021 hangi gün? 14 Şubat’ta kısıtlama olacak mı? 14 Şubat çiçek satışı olacak mı?

14 Şubat sevgililer günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 14 Şubat’ta uygulanıp, uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki 14 Şubat’ta kısıtlama olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara ilişkin ek genelge gönderildi. Genelgede "Sevgililer Günü"nde çiçek satışına dair açıklama yapıldı.

14 Şubat çiçek satışı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat günü 20.00-00.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat günleri 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 saatleri arasında ise yalnızca evlere servis olarak satış yapabilecek.

Sevgililer günü neden kutlanır?

Her yıl 14 Şubat gününde kutlanan, Türk kültür ve örfünde yer almayan Sevgililer Günü şu rivayete dayanır:

İmparator 2. Claudius, Roma’nın zalim bir hükümdarı olarak bilinir. Ordusunda savaşan erkek sayısı azalınca Romalı erkeklerin evlenmesini yasakladı.

Cladudius’un hükümdarlığı sırasında Roma’da hayat süren bir papaz olan Aziz Valentina ise evlilik yasağına rağmen gençleri evlendirmeye devam etti. Fakat bu durumdan imparator haberdar oldu ve Aziz Valentina’yı tutuklattı ve öldürdü. Valentina 14 Şubat gününde Hıristiyan şehitliğine gömüldü. Bu gün Sevgililer Günü olarak kutlanmaya başlandı.