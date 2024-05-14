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İSLAM 14 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-05-14 05:28:00 - 2024-05-14 05:30:21
14 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (14 Mayıs 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذٖينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌؕ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًؕ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur.

Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır.

İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada devamlı kalıcıdırlar.

(Yunus Suresi - 27)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)


 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

“Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar.”

Kaynak: Müslim, Birr 33

GÜNÜN SÖZÜ:



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Yorumlar

Rabbim kimin derdi varsa da derman oluyor ya Rabbi

Allah'ım tüm kulların islamları şereflendir dersleri derman aratma dua edenlerin duasını kabul et yarabbi şükür geceler hürmetine

Evin İslam'ın ruhlarına El Fatiha dünyanın dört bir yanındaki tüm kullarından

İslamlar şereflendir en zalimlerine sahabe imanı şuuru İhlas nasip et sonsuz Amin
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