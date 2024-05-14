14 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (14 Mayıs 2024) sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَالَّذٖينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌؕ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًؕ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur.
Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır.
İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada devamlı kalıcıdırlar.
(Yunus Suresi - 27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar.”
Kaynak: Müslim, Birr 33