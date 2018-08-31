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14 ilde FETÖ operasyonu: 52 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 52 şüpheliden 15 kişinin yakalandığı bildirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:36
14 ilde FETÖ operasyonu: 52 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabaha karşı FETÖ/PDY’ye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ileri sürülen bazı şüphelileri belirledi. Örgüt üyelerini takibe alan polis, başka kişiler adına açılan hatlar üzerinden “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 52 kişinin yakalanması için operasyon kararı aldı. İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişinin yakalandığı bildirildi.

Firari 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:36
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. BYLOCK
  4. OPERASYON
  5. GÖZALTI

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