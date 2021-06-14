14 Haziran altın fiyatları Bugün gram altın, çeyrek altın kaç lira?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Haziran 2021 altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Haziran 2021 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları hızlı düşüşe devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum 14 Haziran Pazartesi günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı ne kadar?
14 Haziran altın fiyatları
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 498 TL, satış 503 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 527 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 815 TL, satış 831 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 871 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet alını, alış 3.354 TL, satış 3.388 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.552 TL. 164 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.632 TL, satış 1.655 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.743 TL. 88 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.301 TL, satış 3.332 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.487 TL. 155 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.292 TL, satış 3.325 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.480 TL. 155 TL düşüş gerçekleşti.