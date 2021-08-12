14 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının kontrole alındığını bildirdi.
Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan ve günlerdir devam eden orman yangınları ülkeyi hüzne boğdu.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 14 gündür etkisini sürdüren yangına havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyordu.
14 gün sonra kontrol altına alındı
Köyceğiz'den sevindiren haber bugün geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Köyceğiz yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.