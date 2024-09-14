14 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





(٨) وَاِذَا الْمَوْءُ۫دَةُ سُئِلَتْۙ

(٩) بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْۚ

(١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَٓا اَحْضَرَتْؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(8-9) Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda;



(14) Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır.

(Tekvir Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Diri diri toprağa gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğünün sorulması. Câhiliye döneminde –nâdir de görülse– bazı Araplar kız çocuğunun olmasından dolayı utanç duydukları (bk. Nahl 16/58-59), bazıları da büyütüp beslemede sıkıntı çekmekten endişe ettikleri için (bk. En‘âm 6/151; İsrâ 17/31) onları diri diri toprağa gömerlerdi.



İşte âhirette sorgulama başladığında bu katiller öldürdükleri kızlarıyla birlikte mahkemeye getirilecek ve hesaba çekileceklerdir.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa: 561-564



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Peygamber cennetliktir, şehit cennetliktir, çocukken ölen cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir."



Kaynak: Ebu Dâvud, Cihâd 27, (2521)



AÇIKLAMASI:



Hadiste geçen "mevlûd" kelimesiyle henüz buluğ çağına ermeden günahsız olarak ölen çocuklarla, cansız olarak doğan ve düşük ismi verilen çocuklar kasdedilmiştir. Veid ise, diri diri toprağa gömülen kız çocuğu demektir.



Nitekim; yukarıda da belirttiğimiz gibi Tekvir Suresi'nin 8. ayetinde de bu kelime bu manada kullanılmıştır.

Bu hadis-i şerifte, günahsız olarak vefat eden çocuklarla, diri diri gömülen çocukların da peygamberler ve şehitler gibi cennete girecekleri ifade edilmektedir.



"Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır." (Ebu Davud, Edep, 120, 121)

"Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız." (Müslim, Bir, 149; Tirmizi Bir, 13)



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KISSADAN HİSSE:



İSLAM'IN KIZ ÇOCUKALRINA VERDİĞİ DEĞER



İslâmiyet’te kız çocuğunun yeri çok önemlidir. Kız çocuk oldu diye üzülmek, bu da yetmezmiş gibi anneyi suçlamak en çirkin şeylerden biridir. Allahü Teâlâ dilediği kimseye kız, dilediğine ise erkek çocuk bahşeder. Bazılarına da hem kız hem de erkek evlat sahibi olmayı nasîb eder. Kimine de kısırlık veya başka bir sebeple çocuk sahibi olamamayı takdir buyurur. Allahü Teâlâ’nın işini beğenmemek, isyan etmek, kadere kızmak Müslüman’ın yapacağı şeyler değildir.

Kız çocuklarını hor-hakîr görenler dînimizi bilmeyen kimselerdir. Her şeyden evvel hayırlı evlat sahibi olmayı dilemelidir. Evlat hayırlı değilse dünyalar güzeli bir kız da olsa faydası yoktur.







KIZ ÇOCUKLARININ FAZİLETİ



Dinimizde kız çocuklarına verilen değer hakkında pek çok hadîs-i şerif vardır:

Kız çocuklarına giydirilen elbiselerin güzel olması, onlara en güzel hediyeler ile ihsanda bulunulması gerektiği Hâkim adlı hadîs-i şerif kitabında yazılıdır.



Kız çocuğunu güzelce terbiye etmenin, bolluk içerisinde yedirip giydirmenin, o kişiyi Cehennem’den kurtaracağı, kolaylıkla Cennet’e girmesine vesîle olacağı, o kız çocuğunun da kendisi için bereket olacağı yine hadîs-i şerifte bildirilmiştir. (Taberânî)



İki kız evlâdı olup da bunlara güzel muâmele eden kimsenin mutlaka Cennet’e gireceği İbni Mâce’de yazılıdır.



Bir kimsenin iki kızı veya iki kız kardeşi olur da bunların geçimlerini güzelce sağlarsa, Cennet’te Peygamber Efendimiz’le beraber olacaktır. (Tirmizî)



Çarşıdan bir şeyler alan bir kimsenin, bunları erkek çocuklarından evvel kız çocuklarına vermesi hâlinde rahmete mazhar olacağı Herâitî kitabında yazılıdır.



Kadınları, kızları sevindiren kimsenin Allah korkusundan ağlamış kadar sevâb kazanacağı bildirildi. (İbn-i Adiy)



Üç kızı olup da bunlara iyi bakan kimsenin Cennet’i kazanacağı hadîs-i şerîfte geçmektedir. (Ebû Dâvûd)



Kadının ilk çocuğu kız olmuş ise bu onun bereketindendir buyruldu. (İbni Asâkir)



Peygamber Efendimiz’in de kız çocukları vardır. Hatta o, kız babası olması ile iftihar etmiştir. 'Kız çocuklarını hor görmeyin; çünkü ben kızlar babasıyım.' buyurmuştur.



İslâm’da kız çocuğunun değeri tüm bu vesîkalardan açıkça anlaşılmaktadır. Sadece Müslümanlığı bilmeyenler kızlara değer vermez. Dîni iyi öğrenmiş olanlar, kadınlara hak ettikleri değeri verir. (Başlık parası ve buna benzer gelenekler de, kız çocuklarını bir mal gibi gören bozuk zihniyetin ürünüdür. Dînimizde başlık parası diye bir şey yoktur. ‘Mehir’ vardır fakat bunun başlık parasıyla hiç alâkası bulunmamaktadır.