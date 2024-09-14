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İSLAM 14 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-09-14 06:37:00 - 2024-09-14 06:38:37
14 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (14 Eylül 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(٨)  وَاِذَا الْمَوْءُ۫دَةُ سُئِلَتْۙ
(٩)  بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْۚ
(١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَٓا اَحْضَرَتْؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(8-9) Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda;

(14)  Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır.

(Tekvir Suresi)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

Diri diri toprağa gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğünün sorulması. Câhiliye döneminde –nâdir de görülse– bazı Araplar kız çocuğunun olmasından dolayı utanç duydukları (bk. Nahl 16/58-59), bazıları da büyütüp beslemede sıkıntı çekmekten endişe ettikleri için (bk. En‘âm 6/151; İsrâ 17/31) onları diri diri toprağa gömerlerdi.

İşte âhirette sorgulama başladığında bu katiller öldürdükleri kızlarıyla birlikte mahkemeye getirilecek ve hesaba çekileceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa: 561-564
 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Peygamber cennetliktir, şehit cennetliktir, çocukken ölen cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir."

Kaynak: Ebu Dâvud, Cihâd 27, (2521)

AÇIKLAMASI: 

Hadiste geçen "mevlûd" kelimesiyle henüz buluğ çağına ermeden günahsız olarak ölen çocuklarla, cansız olarak doğan ve düşük ismi verilen çocuklar kasdedilmiştir. Veid ise, diri diri toprağa gömülen kız çocuğu demektir.

Nitekim; yukarıda da belirttiğimiz gibi Tekvir Suresi'nin 8. ayetinde de bu kelime bu manada kullanılmıştır.

Bu hadis-i şerifte, günahsız olarak vefat eden çocuklarla, diri diri gömülen çocukların da peygamberler ve şehitler gibi cennete girecekleri ifade edilmektedir.

"Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır." (Ebu Davud, Edep, 120, 121)

"Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız." (Müslim, Bir, 149; Tirmizi Bir, 13)
 

GÜNÜN SÖZÜ: 


GÜNÜN FOTOĞRAFI:   





KISSADAN HİSSE: 

İSLAM'IN KIZ ÇOCUKALRINA VERDİĞİ DEĞER

İslâmiyet’te kız çocuğunun yeri çok önemlidir. Kız çocuk oldu diye üzülmek, bu da yetmezmiş gibi anneyi suçlamak en çirkin şeylerden biridir. Allahü Teâlâ dilediği kimseye kız, dilediğine ise erkek çocuk bahşeder. Bazılarına da hem kız hem de erkek evlat sahibi olmayı nasîb eder. Kimine de kısırlık veya başka bir sebeple çocuk sahibi olamamayı takdir buyurur. Allahü Teâlâ’nın işini beğenmemek, isyan etmek, kadere kızmak Müslüman’ın yapacağı şeyler değildir.

Kız çocuklarını hor-hakîr görenler dînimizi bilmeyen kimselerdir. Her şeyden evvel hayırlı evlat sahibi olmayı dilemelidir. Evlat hayırlı değilse dünyalar güzeli bir kız da olsa faydası yoktur.

KIZ ÇOCUKLARININ FAZİLETİ

Dinimizde kız çocuklarına verilen değer hakkında pek çok hadîs-i şerif vardır:

Kız çocuklarına giydirilen elbiselerin güzel olması, onlara en güzel hediyeler ile ihsanda bulunulması gerektiği Hâkim adlı hadîs-i şerif kitabında yazılıdır.

Kız çocuğunu güzelce terbiye etmenin, bolluk içerisinde yedirip giydirmenin, o kişiyi Cehennem’den kurtaracağı, kolaylıkla Cennet’e girmesine vesîle olacağı, o kız çocuğunun da kendisi için bereket olacağı yine hadîs-i şerifte bildirilmiştir. (Taberânî)

İki kız evlâdı olup da bunlara güzel muâmele eden kimsenin mutlaka Cennet’e gireceği İbni Mâce’de yazılıdır.

Bir kimsenin iki kızı veya iki kız kardeşi olur da bunların geçimlerini güzelce sağlarsa, Cennet’te Peygamber Efendimiz’le beraber olacaktır. (Tirmizî)

Çarşıdan bir şeyler alan bir kimsenin, bunları erkek çocuklarından evvel kız çocuklarına vermesi hâlinde rahmete mazhar olacağı Herâitî kitabında yazılıdır.

Kadınları, kızları sevindiren kimsenin Allah korkusundan ağlamış kadar sevâb kazanacağı bildirildi. (İbn-i Adiy)

Üç kızı olup da bunlara iyi bakan kimsenin Cennet’i kazanacağı hadîs-i şerîfte geçmektedir. (Ebû Dâvûd)

Kadının ilk çocuğu kız olmuş ise bu onun bereketindendir buyruldu. (İbni Asâkir)

Peygamber Efendimiz’in de kız çocukları vardır. Hatta o, kız babası olması ile iftihar etmiştir. 'Kız çocuklarını hor görmeyin; çünkü ben kızlar babasıyım.' buyurmuştur.

İslâm’da kız çocuğunun değeri tüm bu vesîkalardan açıkça anlaşılmaktadır. Sadece Müslümanlığı bilmeyenler kızlara değer vermez. Dîni iyi öğrenmiş olanlar, kadınlara hak ettikleri değeri verir. (Başlık parası ve buna benzer gelenekler de, kız çocuklarını bir mal gibi gören bozuk zihniyetin ürünüdür. Dînimizde başlık parası diye bir şey yoktur. ‘Mehir’ vardır fakat bunun başlık parasıyla hiç alâkası bulunmamaktadır.

 

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Yorumlar

Ahmet

İslamiyet kız çocuğuna değer veriyor ama bazı araplar ve bazı kürtler hiç değer vermiyor adeta mal olarak görüyor.

Gültekin

CAFER RA ARKADAŞLARIYLA YEMEN HİCRET ETTİĞİNDE, AMIR NEÇAŞİ'YE GELEREK ONLARIN KAÇAK VE İSYANCI OLDUĞU GEREKÇESİYLE KENDİLERİNE TESLİM EDİLMESİNİ İSTER, YEMEN KRALI OLAN NEÇAŞİ ONLARI DİNLERKEN, KADINLAR HAKKINDA AYETİ OKURKEN, KAFİR OLAN AMIR DALGA GEÇİYOR," KADINLARIN KÖLE OLDUĞUNU, YEDİRİR, İÇİRİR, SONRADA SATARIZ" İFADELERİNİ KRALA KULLANDIĞINDA CAFER RA," AMIR SENİ KARNINDA TAŞIYAN VE DOĞURAN ANANA HİÇ Mİ SAYGIN YOK" DER YEMEN KRALI BANA "İSLAMI ANLAT" DER, DİNLEDİKTEN SONRA "ÖNÜME DAĞLAR GİBİ ALTINLARI YIĞSANIZ YİNE DE ONLARI SİZE VERMEM" DER ONLARI KORUYARAK ÖZZGÜRCE ÜLKESİNDE YAŞAMALARINA İZİN VERİR. O DÖNEMİN KAFİRLERİN ANALARA BAKIŞ ACISIYLA, BUGÜNÜN BULANIK MÜSLÜMANLARIN HEM KADINLARIMIZA, HEM DE ANALARIMIZA BAKIŞ AÇISI AYNIDIR, İSLAN KADINLARIMIZA VE KIZLARIMIZA VERDİĞİ DEĞERİ HİÇ BİR DİN VERMEMİŞTİR, BATILILARIN AĞZIYLA KONUŞANLAR İSLAM DİNİ İÇİN ÇAĞ DIŞI VE GERİCİ DİN NASIL DİYEBİLİR? MÜSLÜMANIM DİYENLER BU İFADEYİ KULLANMAKLA DİNDEN ÇIKTIĞINI KATIKSIZ BİLSİNLER. BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN MEVLİT KANDİLİNİ CANDAN KUTLAR, PARLAK GÜNEŞLERİN DOĞMASINA VESİLE OLMASINI ALLAH'TAN NİYAZ EDERİZ.
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