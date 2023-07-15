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Yerel 14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi! Valilik duyurdu
Yerel

14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi! Valilik duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-15 00:51:00 -
14 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi! Valilik duyurdu

Şırnak Valiliği, il merkezi ve 6 ilçesine bağlı bulunan 14 bölge, 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak’ta terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında kentteki 15 ayrı bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 Temmuz (dahil) – 29 Temmuz (dahil) 2023 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.

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