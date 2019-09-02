14. Bled Stratejik Forumu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artıracağız"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ile ekonomik ilişkileri ve karşılıklı yatırımları artıracaklarını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu kapsamında Sloven mevkidaşı Miro Cerar ile bir araya geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artıracağız." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla yaptığı görüşme öncesinde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec tarafından da kabul edilmişti.

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