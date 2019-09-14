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14 ayrı yağma ve tehdit suçundan aranan kadın zanlı yakalandı

Kuşadası Polisi, yağma ve silahla tehdit gibi 14 ayrı suçtan aranan kadın zanlıyı yakaladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:52
14 ayrı yağma ve tehdit suçundan aranan kadın zanlı yakalandı

Kuşadası Polisi, yağma ve silahla tehdit gibi 14 ayrı suçtan aranan kadın zanlıyı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geceleyin silah ile yağma, birden fazla kişi ile tehdit, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 7 ayrı Yaralama, 4 ayrı Mala Zarar Verme gibi 14 ayrı suçtan aranan G.K. isimli kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından, G.K. isimli kadın zanlı Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan kadın zanlı emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:52
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