0553 313 94 23

134 yıllık Bury ligden ihraç edildi

Ülkenin köklü kulüplerinden Bury, borçlarını ödeyememesi gerekçesiyle İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edildi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:03
134 yıllık Bury ligden ihraç edildi


ANKARA (AA) - İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi, finansal sıkıntılar yaşayan ülkenin en köklü kulüplerinden Bury'yi ligden ihraç etme kararı aldı.

EFL'den yapılan açıklamada, Bury'nin, kendisine verilen süre içinde maddi yönden yeterli kaynağı sağlayamaması ve borçlarını ödeyememesi gerekçesiyle İngiltere Futbol Ligi'nden (3. Lig) ihraç edildiği belirtildi.

1885 yılında kurulan Bury Kulübünün ihraç edilmesinin ardından bu sezon ligdeki takım sayısı 23'e düştü.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Bury Kulübü Başkanı Steve Dale, "Bu, lig tarihinin en karanlık günlerinden biri. Bu durumun Bury futbolcuları, teknik heyet, taraftarlar ve camiada hayal kırıklığı ve yıkıma neden olmasını anlayabiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dale, kulübün C&N Sporting Risk adlı şirkete satılması konunda görüşmelere başlamasına rağmen uzlaşma sağlayamamıştı.

Tarihinde İngiltere Federasyon Kupası'nı iki kez müzesine götüren 134 yıllık İngiliz kulübü, 4 bin 852 maçla İngiltere liglerinde en çok karşılaşmaya çıkan 6. kulüp konumunda bulunuyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:03
  1. Burry
  2. finansal sıkıntılar
  3. İngiltere Futbol Ligi
  4. Kulüp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan sınırında eroin operasyonu!
    1. Bulgaristan sınırında eroin operasyonu!
    2. Sivasspor - Gazişehir Gaziantep..
    3. Duyarlı şoförün alkışlanacak hareketi..
    4. Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu..
    5. Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu
    6. Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm..
    7. Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin..
    8. Antalya'da orman yangınları
    9. Şule Yüksel Şenler'in eserlerinde..
    10. Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık..
    11. Viranşehir’de ’balık kuşu’ itfaiyeye..
    12. TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı
    13. Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama..
    14. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi..
    15. İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü..
    16. Başkan duyurdu! ASELSAN dünya..
    17. Jandarma mülteci ve organizatörlere..
    18. Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle..
    19. Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir