134 terörist öldürüldü, 137 barınak imha edildi! Ekim darbesi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, düzenlediği bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda yurt içinde 56, yurt dışında 78 olmak üzere toplam 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kara, teröristler tarafından kullanılan 197 sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiğini, 117 EYP'nin imha edildiğini de söyledi.



Sınıra 373 KM duvar örüldü



Hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığına dikkati çeken Kara, şöyle devam etti: "PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirildi. Suriye sınırında 832 kilometre, İran sınırında 141 kilometre olmak üzere toplam 973 kilometre modüler beton duvar inşa edildi. Ocak-Eylül 2020 döneminde Barış Pınarı harekat bölgesinde 813, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 115, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 259 mayın ve EYP etkisiz hale getirildi."



20 bin 571 personel FETÖ’den atıldı



Azerbaycan'daki gelişmelere de değinen Kara, şu ifadeleri kullandı: "Ermenistan, insanlık dışı saldırılarına ateşkeslere rağmen doğrudan sivilleri hedef alarak devam ediyor. 91 sivil Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti, 400 sivil ise yaralandı. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında hep yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz."



Libya'da meşru Milli Mutabakat Hükümeti ile imzalanan ikili anlaşmalar ve hükümetin daveti üzerine Libya'ya verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edildiğini de kaydeden Kara, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak da Oruç Reis araştırma gemisinin Kaş'ın güneybatısında, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Kıbrıs’ın güneybatısında faaliyetlerini sürdürdüğünü Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bu gemileri korumaya devam ettiğini aktardı. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü de vurgulayan Kara, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 20 bin 571 personel ihraç edildi, 3 bin 551 personel hakkında ise süreç devam ediyor" bilgisini paylaştı. Kara, TSK’da alınan sıkı Kovid-19 önlemleri nedeniyle Türk ordusunun, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla dünyada en az vaka tespit edilen ordu olduğunu da söyledi.