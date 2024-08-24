133 yaşındaki Raşit dede şok etti! Çayını 7 şekerli içiyor

Batman'da yaşayan 133 yaşındaki Raşit dede, sağlıklı ve uzun ömrüyle dikkat çekiyor. Ömrü boyunca hiç hastaneye gitmemiş olan Raşit dede, geleneksel yaşam tarzını sürdürerek sağlığını koruduğunu belirtiyor.

Her sabah erkenden kalkıp günlük işlerini yapmaya devam eden Raşit dede, güne mutlaka bol şekerli bir çayla başlıyor. Günde en az 7 şekerli çay içtiğini söyleyen Raşit dede, sağlıklı olmasının sırrını doğal beslenme, temiz hava ve stresten uzak durmaya bağlıyor. Çevresindekiler onun bu uzun ömrüne hayranlıkla bakarken, Raşit dede sakin bir yaşam sürdürmeye devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO