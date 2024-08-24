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Sosyal Medya 133 yaşındaki Raşit dede şok etti! Çayını 7 şekerli içiyor
Sosyal Medya

133 yaşındaki Raşit dede şok etti! Çayını 7 şekerli içiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-24 22:50:00 -

Batmanlı 133 yaşındaki Raşit dede, uzun yaşamıyla dikkat çekiyor. Hayatı boyunca hiç hastaneye gitmeyen Raşit dede, çayını ise 7 şekerli içmeyi tercih ediyor.

Batman'da yaşayan 133 yaşındaki Raşit dede, sağlıklı ve uzun ömrüyle dikkat çekiyor. Ömrü boyunca hiç hastaneye gitmemiş olan Raşit dede, geleneksel yaşam tarzını sürdürerek sağlığını koruduğunu belirtiyor.

Her sabah erkenden kalkıp günlük işlerini yapmaya devam eden Raşit dede, güne mutlaka bol şekerli bir çayla başlıyor. Günde en az 7 şekerli çay içtiğini söyleyen Raşit dede, sağlıklı olmasının sırrını doğal beslenme, temiz hava ve stresten uzak durmaya bağlıyor. Çevresindekiler onun bu uzun ömrüne hayranlıkla bakarken, Raşit dede sakin bir yaşam sürdürmeye devam ediyor.

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