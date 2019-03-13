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13.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13 Mart 2019 Çarşamba 07:57
13.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّت۪ي تَجْر۪ي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَٓاءِ مِنْ مَٓاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَٓابَّةٍۖ وَتَصْر۪يفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَٓاءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

"Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında,
gece ve gündüzün değişmesinde,
insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde,
Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda,
rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde,
aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır."

(Bakara Suresi, âyet:164)              (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Ey insanlar! Hayatınız sona ermeden, günahlarınızdan pişmanlık duyarak Allah' a tövbe edin." (İbn-i Mâce)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 07:57
  1. 13.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 164
  3. göklerin yaratılışı
  4. gece gündüz
  5. rüzgarlar
  6. pişmanlık
  7. tevbe

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