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Teknoloji 1.300 kişi, 7/24 görev başında! Turkcell ekipleri kar mesaisinde
Teknoloji

1.300 kişi, 7/24 görev başında! Turkcell ekipleri kar mesaisinde

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Kar yağışıyla birlikte hizmetlerimizde bir aksama olmaması için gerek çalışanlarımızla gerekse ilgili ekipmanlarımızla hava şartlarından kaynaklanabilecek olası durumlara anında müdahale etmek için hazırız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:10:00 -
1.300 kişi, 7/24 görev başında! Turkcell ekipleri kar mesaisinde

Turkcell, Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışında, müşterilerine sunduğu ses ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdürmek amacıyla özel donanımlı ve uzman 1.300 kişilik saha ekibiyle 7/24 hizmet veriyor.

Operasyon Merkezi'nden takip

Kar yağışı için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Turkcell, kar yağışının etkin olduğu illerde hava durumuna bağlı olarak sabit ve mobil internet altyapısı anlık olarak Şebeke Operasyon Merkezi’nden takip ediyor. Bu sayede olası arıza ve kesintilere anında müdahale edilebiliyor. Bu amaçla ayrıca, uzun süreli elektrik kesintilerinde baz istasyonlarında kullanılmak üzere 3700 taşınabilir ve sabit jeneratör de hazırda bekletiliyor. Alınan önlemler kapsamında 110 mobil baz istasyonu da kar yağışının yoğun olduğu diğer illerde kullanıma hazır bir şekilde bulunuyor.

Hızlı ve kesintisiz hizmet

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, bugüne kadar yaptıkları yatırımlar, geliştirdikleri yenilikçi teknolojiler ve Turkcell mühendislerinin uzmanlığı ile oluşan güçlü altyapılarının Türkiye için ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde bir kez daha görüldüğünü ifade etti. Sezgin, şunları kaydetti: “Bu sayede müşterilerimize hızlı ve kesintisiz hizmet sunarak onların hayatlarını kolaylaştırdık. Mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen bu güçlü altyapımızla müşterilerimize her koşulda hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz. İşlerini, eğitimlerini kısaca hayatlarını halen evlerinden sürdürmek zorunda kalan milyonlarca müşterimize hava koşullarından etkilenmeden kesintisiz internet hizmeti sunmak için tüm tedbirlerimizi aldık.

Anında müdahale için hazırız

Ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte hizmetlerimizde bir aksama olmaması için gerek çalışanlarımızla gerekse ilgili ekipmanlarımızla hava şartlarından kaynaklanabilecek olası durumlara anında müdahale etmek için hazırız. Koşullar ne olursa olsun her durumda müşterilerimizin yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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