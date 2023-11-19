130 yıllık antika satışa çıktı!

Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından kurulan Antika Pazarı’nda satışa sunulan 130 yıllık dikiş makinası yıllara meydan okuyor. Koleksiyoncu İlker Karşılar, “Bu makinaya babaannelerimizin annesinin çeyizi diyebiliriz” dedi.

Talas Belediyesi tarafından ’Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla düzenlenen Antika Pazarı, birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla bir araya getiriyor. Antika tarım aletlerinden, sanatla ilgili ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda birbirinden kıymetli ürünler antika meraklıları ve koleksiyoncularla buluşuyor. Eskiden genç kızların çeyizi için bu dikiş makinasında alındığını söyleyen koleksiyoncu İlker Karşılar, “Kapaklı eski bir dikiş makinası. Kapağı da orijinal. Eskiden evde genç kızı olanlar mutlaka çeyiz için bu dikiş makinasından alırlardı. Bu o dönemden daha eski. Zannediyorum bunda çok elbise tamiri yapıldı. Sadece üzerinde bulunan taş boncuğu bile 80-100 senelik bir boncuk. Bu dikiş makinamızda tahminen 130 yıllık bir ürün. Masasının tahtası halen orijinal duruyor. Babaannelerimizin annesinin çeyizi diyebiliriz. Üzerinde seri numarası da var. Manuel bir ürün. Yan tarafından bir kayışı bulunur ve bu sayede ayakla çevrilerek, dikiş yapılırdı. Önceden herkes terzi ya da hazır olarak alışveriş yapmazdı. Akrabası terzi olurdu. Evinde de böyle bir dikiş makinesi olurdu. Dikiş makinasıyla kendi kıyafetlerini kendileri dikerlerdi. Genç kızlara da bunun dikişinin nasıl yapılacağını herkese öğretmeye çalışırlardı. Bu da eski ve keyifli bir ürün. Bunu da eski olduğundan dolayı kendi koleksiyonumuza kattık. Burada sergiliyoruz. Seven olursa satışını da yaparız. Bu ürünün fiyatı 7 bin 500 TL. Bunlar esnaf fiyatımız. Koleksiyon için ya da müze için alanlar daha yüksek fiyata alıyorlar. Biz burada esnaf fiyatıyla sayıyoruz. Bu söylemiş olduğum fiyat da eskiliğine göre hiçbir şey” şeklinde konuştu.