13 yıllık hasret bitti! Beşiktaş resmen EuroLeague'de
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 13 yıllık aranın ardından EuroLeague'e geri döndü. Siyah-beyazlılar, son olarak 2012-2013 sezonunda mücadele ettiği Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda gelecek sezon yeniden boy gösterecek.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele edeceği duyuruldu.
EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanmaya devam edeceğini açıkladı. EuroLeague yönetimi tarafından, Beşiktaş GAİN'in, 20’nci takım olarak EuroLeague'e katılmasına karar verildi.
Siyah-beyazlı ekip, Monaco’nun yerine 20’nci takım olarak EuroLeague'e katıldı.
2026-27 sezonunda EuroLeague'de yer alacak takımlar şöyle:
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Bayern Münih, EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna, ASVEL, Paris Basketball, Partizan, Kızılyıldız, Dubai Basketball ve Hapoel Tel Aviv.