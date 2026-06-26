Apple kullanıcıları için kolaylık: WhatsApp’ın yeni özelliği artık iPhone’da
WhatsApp, kanal güncellemeleri içinde arama yapma özelliğini ilk olarak iPhone kullanıcıları için kullanıma sundu.
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WhatsApp, kanal güncellemeleri içinde arama yapma özelliğini ilk olarak iPhone kullanıcıları için kullanıma sundu.
WhatsApp, uzun süredir Android kullanıcılarına sunduğu kanal güncellemeleri içinde arama yapma özelliğini nihayet iPhone kullanıcıları için kullanıma açıyor. Bu yenilik, kullanıcıların kanallarda paylaşılan içeriklere ulaşmasını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Daha önce bir kanal içindeki belirli bir güncellemeyi bulmak için tüm geçmişi manuel olarak kaydırmak gerekiyordu. Artık kullanıcılar, normal sohbetlerde olduğu gibi kanal içeriklerinde de arama yapabiliyor.
KANAL GÜNCELLEMELERİNDE ARAMA DÖNEMİ: WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni özellik bir kanalın detaylar sayfasında yer alan arama butonu üzerinden erişilebilir hale geliyor. Kullanıcılar bir kelime veya ifade arattıklarında, eşleşen sonuçlar arasında yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak gezinebiliyor.
Android kullanıcıları için Ocak 2025 tarihinden bu yana aktif olan bu özellik, iOS tarafında kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. WhatsApp’ın diğer birçok özelliğinde olduğu gibi, bu güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.
WhatsApp’ın Liquid Glass tasarım değişikliği de birkaç aydır yayılmaya devam etmesine rağmen henüz tüm kullanıcı tabanına ulaşmış değil. Kanal içi arama özelliği, App Store üzerindeki 26.24.72 sürümü ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
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