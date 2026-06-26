Apple kullanıcıları için kolaylık: WhatsApp’ın yeni özelliği artık iPhone’da

WhatsApp, uzun süredir Android kullanıcılarına sunduğu kanal güncellemeleri içinde arama yapma özelliğini nihayet iPhone kullanıcıları için kullanıma açıyor. Bu yenilik, kullanıcıların kanallarda paylaşılan içeriklere ulaşmasını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Daha önce bir kanal içindeki belirli bir güncellemeyi bulmak için tüm geçmişi manuel olarak kaydırmak gerekiyordu. Artık kullanıcılar, normal sohbetlerde olduğu gibi kanal içeriklerinde de arama yapabiliyor.