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Apple kullanıcıları için kolaylık: WhatsApp’ın yeni özelliği artık iPhone’da

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Apple kullanıcıları için kolaylık: WhatsApp’ın yeni özelliği artık iPhone’da

WhatsApp, kanal güncellemeleri içinde arama yapma özelliğini ilk olarak iPhone kullanıcıları için kullanıma sundu.

#1
Foto - Apple kullanıcıları için kolaylık: WhatsApp’ın yeni özelliği artık iPhone’da

WhatsApp, uzun süredir Android kullanıcılarına sunduğu kanal güncellemeleri içinde arama yapma özelliğini nihayet iPhone kullanıcıları için kullanıma açıyor. Bu yenilik, kullanıcıların kanallarda paylaşılan içeriklere ulaşmasını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Daha önce bir kanal içindeki belirli bir güncellemeyi bulmak için tüm geçmişi manuel olarak kaydırmak gerekiyordu. Artık kullanıcılar, normal sohbetlerde olduğu gibi kanal içeriklerinde de arama yapabiliyor.

#2
Foto - Apple kullanıcıları için kolaylık: WhatsApp’ın yeni özelliği artık iPhone’da

KANAL GÜNCELLEMELERİNDE ARAMA DÖNEMİ: WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni özellik bir kanalın detaylar sayfasında yer alan arama butonu üzerinden erişilebilir hale geliyor. Kullanıcılar bir kelime veya ifade arattıklarında, eşleşen sonuçlar arasında yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak gezinebiliyor.

#3
Foto - Apple kullanıcıları için kolaylık: WhatsApp’ın yeni özelliği artık iPhone’da

Android kullanıcıları için Ocak 2025 tarihinden bu yana aktif olan bu özellik, iOS tarafında kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. WhatsApp’ın diğer birçok özelliğinde olduğu gibi, bu güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

#4
Foto - Apple kullanıcıları için kolaylık: WhatsApp’ın yeni özelliği artık iPhone’da

WhatsApp’ın Liquid Glass tasarım değişikliği de birkaç aydır yayılmaya devam etmesine rağmen henüz tüm kullanıcı tabanına ulaşmış değil. Kanal içi arama özelliği, App Store üzerindeki 26.24.72 sürümü ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

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