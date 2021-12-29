13 yıl geçti ama kimse başlarını örtmedi! Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'ın başörtüleri nerede?

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçmişteki skandalı tekrardan gündem oldu.

Sevilay Yılman'ın programda, 'Mahalle baskısı bana türban taktırırsa çeker giderim' ifadeleri üzerine Fatih Altaylı, 'Bugün çok aradım ama bulamadım. Bir şey buldum' diyerek yanında getirdiği bez parçasını Sevilay Yılman'ın takmasını isteyerek başörtüsü ile açık açık alay ediyor.

Konuyla ilgili olarak Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Anneannesinden utanan bir adam hala Habertürk’te program yapıyor" yorumunu yaptı.

İşte Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Birlikte program yaptıkları dönemi hatırlıyorum. Ama bu videoyu unutmuşum. Ben şahsen bunu gördükten sonra, bu rıyarkarlığı ve bu sahtekarlığın sürekli gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların verdikleri vadede dolmuş. 10, 12, 13 yıl geçti ne oldu? Başını mı kapatıyorsun? Bugün dahi sopa sallıyorlar. Senin başındaki örtüye ya da örtüsüzlüğe karışan var mı Sevilay? Otur oturduğun yerde. Ne yapmışlar üniversitede? Kimse kimseye karışmadığı halde hala konuşuyorlar. Anneannesinden utanan bir adam hala Habertürk’te program yapıyor. Bu ülkenin yüzde 70’nin başı kapalı. Sana tak diyen var mı?