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13 yaşındaki çocuk, kalaşnikofla öldürülmüş olarak bulundu

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında hayvan otlatan8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Bekir Dem'in, kalaşnikof tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 20:23
13 yaşındaki çocuk, kalaşnikofla öldürülmüş olarak bulundu

Mardin'in Derik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında meydana gelen olayda, evlerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta hayvan otlatan Bekir Dem'in bulunduğu bölgeden silah sesi geldi.

Olay yerine koşan yakınları, Bekir'i yerde kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin incelemesinde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Bekir Dem'in cesedi, Derik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuğun cenazesi getirilirken yakınları, sinir krizi geçirip ağıtlar yaktı. Bekir'in cansız bedeni buradaki ön otopsiden sonra Mardin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre, Bekir Dem'in kalaşnikof tüfekle vurulduğunu söyledi. Ancak, çocuğun intihar mı ettiği, tüfekle oynarken kazara mı kendisini vurduğu ya da başka biri tarafından mı öldürüldüğü konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 20:23
  1. Mardin
  2. Derik

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