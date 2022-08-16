13 terörist daha etkisiz hale getirildi!

YENİ AKİT ANKARA

Eli kanlı katillerce şehit edilen Topçu Uzm.Çvş. Uğurcan Cirnooğlu’nun ardından bölgede başlatılan operasyona ilişkin bilgiler paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” dedi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Birecik/Şanlıurfa hududunda bir kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefler derhâl ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kahraman şehidimiz Topçu Uzm.Çvş. Uğurcan Cirnooğlu’na Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerini kullanıldı.