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Sağlık 13 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...
Sağlık

13 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Sağlık Bakanlığı 13 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 20:17:00 - 2021-02-13 21:10:27
13 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 706 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

13 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 377’ye yükseldi. Toplamda 31 milyon 412 bin 611 test yapıldı. Bugün yapılan 123 bin 305 testten, 7 bin 706 yeni vaka sayısı, 671 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896 oldu

Toplam vaka sayısının 2 milyon 579 bin 896 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 468 bin 419’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 235 olduğu açıklandı.

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