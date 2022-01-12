Soğuk hava yurt genelinde etkili olmaya başladı. Öğrenciler ve aileleri kar yağışı sebebiyle yarın hangi illerde tatil olacağını araştırmaya başladı.

13 Ocak perşembe kar tatili olan iller hangileri? Yarın hangi illerde okullar tatil?

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada "Yurt genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi’nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bazı illerimiz için tahmin edilen hava durumu:

Ankara : Yağışların 12.01.2022 Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, 13.01.2022 Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5/8, Perşembe -2/2, Cuma -5/2, Cumartesi -2/4, Pazar -3/4

İstanbul : 12.01.2022 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13.01.2022 Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7

İzmir : 12.01.2022 Çarşamba sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 8/10, Perşembe 3/7,Cuma 1/9, Cumartesi 4/11, Pazar 4/10

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

Karlıova’da 13 Ocak Perşembe günü eğitim-öğretime ara verilecek.