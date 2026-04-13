13 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

(٢٥) وَاَمَّا مَنْ اُو۫تِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهٖ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنٖي لَمْ اُو۫تَ كِتَابِيَهْۚ

(٢٦) وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْۚ

(٢٧) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَۚ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(25-26) Kitabı sol tarafından verilene gelince o, “Keşke” der, “Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!



(27) Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi!



(Hâkka Suresi, 69/25-26-27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Kişinin amel defterinin sol tarafından verilmesi onun dünya hayatında Allah’ın emrine uygun hareket etmediğini, dürüst ve erdemli bir hayat yaşamadığını, dolayısıyla sicilinin bozuk olduğunu gösterir.



Bu durumdaki biri dünyada yaptıklarını amel defterinde görünce kendisinin cezalandırılacağını anlar, bu sebeple amel defterinin kendisine verilmesini ve içinde yazılmış olanları görmek istemez, ölümle her şeyin bitmiş olmasını temenni eder.



Böyle bir temenni orada bir işe yaramayacağı gibi, dünyada helâl haram demeden biriktirmiş olduğu malı da kendisine verilecek cezayı önlemeyecektir. Artık mal, mülk, saltanat, makam, güç vb. dünyaya ait ne varsa hepsi yok olup gitmiş, sadece insanın olumlu veya olumsuz inanç ve amelleri kalmıştır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 447





