İşe yarar bunu yapın: Hafıza işlevini güçlendirmek için gerekli besinler! Hayati tavsiyeler

D vitamini seviyelerini kontrol ettirmek, bilişsel işlevlerin korunmasına yardımcı olabilir, ancak takviye kullanmadan önce doktora danışmak önemlidir. Egzersiz, özellikle dinamik ortamlarda yapılan açık beceri egzersizleri, bilişsel işlevi geliştirebilir ve demans riskini azaltabilir.Anti-inflamatuar besinler açısından zengin bir diyet, hafızayı geliştirmeye yardımcı olabilir; 2024 yılında yapılan bir çalışma, bu diyetin demans riskini 1 azalttığını göstermiştir. Zencefil tüketimi, beyinde oksidatif hasarı ve inflamasyonu azaltarak hafıza kaybını önleyebilir. Kakao tüketimi, özellikle p kakao içeren bitter çikolata, bilişsel performansı geliştirebilir ve beyne giden kan akışını artırabilir. Bu adımlar, yaşam tarzındaki küçük değişimlerle hafızayı güçlendirmenin mümkün olduğunu vurguluyor. Hafızanızı güçlendirmek için bu besinler Kakao! Kakao ve çikolatanın mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin üretimini artırdığı bilinir. Aynı zamanda beyni ve bilişsel işlevlerini destekleyici flavonoidlerden zengin kakao, özellikle beynin öğrenme ve hafıza işlevlerine ek olarak kısa süreli belleği güçlendirmeye katkı sağlar. Araştırmalar, kakaodaki flavonoidlerin hafızayı geliştirmeye ve yaşla ilişkili zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu özelliklerden faydalanmak için ise beyaz ve sütlü çikolataları bir kenara bırakıp en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolataları ya da kakao tozunun kendisini tercih etmeniz gerekir. Zerdeçal! “Kurkumin” adı verilen etken maddesi ile zerdeçal, güçlü ve doğal bir antioksidan. Tarih boyunca tedavi amaçlı olarak kullanılmış olan bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilgiyi öğrenmenize ve işlemenize yardımcı olur. Yağlı tohumlar! Yağlı tohumlar ‘beyin dostu’ nitelemesini sonuna kadar hak ederler. Sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin olan ceviz, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu yağı özellikle yüksek oranda vitamin E içerirler. Yeşil yapraklı sebzeler! A ve K vitaminlerinden zengin ıspanak, karalahana, pazı, brokoli, roka, dereotu, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler posa ve yüksek antioksidan içerikleriyle sadece beyni değil ‘ikinci beyin’ olarak nitelenen bağırsakları da destekleyen harika besinler. Yaban mersini ve diğer koyu renkli çilek gibi meyveler, tıpkı yeşil yapraklı sebzeler gibi anti-inflamatuar ve antioksidan etkilerinin oldukça güçlü besinler. Antioksidanlar beynin yaşlanmasına ve nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayan oksidatif strese karşı savaş açarlar. Yağlı balıklar! Omega 3 yağ asidi kaynağı yağlı balıklar, hafızayı geliştirmede ve beyin gücünü artırmada en önemli besin öğelerinin belki de başında yer alır. Omega 3 yağ asitleri, sinir hücreleri arasındaki elektrik sinyalini teşvik ederek beynin daha iyi ve hızlı şekilde iletişim kurmasını sağlar. Yumurta sarısı! Yumurta, içeriğindeki kolin maddesinin, mutlulukla ilgili hormon üreten bir kimyasal olan betaine parçalanması özelliğiyle de öne çıkar. Kemik suyu! Doğru teknikle hazırlanan kemik suyu bağışıklık sistemini ve beyin sağlığını destekleyebilecek bir başka besin. Kolojen ve hiyalüronik asit içeriğiyle kemik suyu, oksidatif stresin azalmasına yardımcı olur.