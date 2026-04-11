Gündem
Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi

Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Terör devleti İsrail'in bebek katili sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.

Netanyahu'ya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaşadığımız çağın Hitler'i Netanyahu'nun sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır" denildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun şu anki hedefinin devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmek olduğu aksi takdirde ülkesinde yargılanacağı ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

 

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur.

Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

 

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: NETANYAHU ÇARESİZLİK İÇİNDE

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun çaresizlik içinde olduğunu vurgulayan Duran,

"İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir.

Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu’nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."

1
Neco

Sn.Erdoğaniçin dünyada enson laf söyleyebilecek kişi (kişi diyorum,zavallı demeliyim)şeytanın torunu netanyahu olabilir...

İsmail özsoy

Cehennem i arzulayan siyonist domuz cami avlusuna işermis Bu alçak varlık hakettiği cevabı en yakın zamanda alacaktır inşaallah
