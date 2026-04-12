Laikçi azınlığın kutsal kabul ettiği malum yapı çöktü! Metres ÇYDD'den çıkmış Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı Özdemir: ABD'nin kağıttan kaplan olduğu anlaşıldı Ömer Çelik'ten katil Netanyahu'nun küstah paylaşımına sert tepki: Caniler, hesap vermekten kaçamayacaklar Çağımızın Hitler'i Netanyahu'dan Erdoğan'a alçak iftiralar: Türkiye katliamcıya haddini bildirdi! Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı Taraflara taahhütlerini sürdürme çağrısı yaptı Ateşkese devam İsrail'de Netanyahu'ya verilen destek düşüşte Daha beteri gelecek İran'dan Müzakere açıklaması: "Bazı başlıklarda uzlaşı sağlandı" İran'dan müzakerelere ilişkin yeni açıklama: Bunu zaten kimse beklemiyordu
Gündem Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD Donanması gemilere müdahale edecek
Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD Donanması gemilere müdahale edecek

Seyfullah Maden
Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD Donanması gemilere müdahale edecek

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nda ABD Donanması, gemilere blokaj yapmaya başlayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı hakkında yeni açıklama yaptı.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı; ancak asıl önemli olan tek konu, yani nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle derhal yürürlüğe girmek üzere, dünyanın en iyisi olan Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Hürmüz Boğazı’na giren ya da çıkan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır. Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İran unsuru yok edilecektir. Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran’ın bu yasa dışı şantajdan kazanç sağlamasına izin verilmeyecektir."

Sarı Şeytan Trump, yine tehditler savurdu: Hürmüz yakında açılacak! Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
İran'la müzakereler sürerken... Trump'tan gerilimi tırmandıracak açıklama
Savaş Trump’ın yancılarını ikiye böldü: MAGA kampında "İran" çatlağı
Mesut Sarp

No problem sarı şeytan. Allah mazlumlarla beraber. Sıkıyosa kara kuvvetleriyle bi saldırda görelim. İran savaşçıları cennete girmek için savaşırken senin askerlerin uyuşturucu ve alkolden medet umacaklar. Hiç merak etme bu sefer Vietnam ve Afganistan'daki gibi kaçmaya dahi fırsatınız olmayacak.
