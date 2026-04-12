Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD Donanması gemilere müdahale edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı hakkında yeni açıklama yaptı.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı; ancak asıl önemli olan tek konu, yani nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle derhal yürürlüğe girmek üzere, dünyanın en iyisi olan Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Hürmüz Boğazı’na giren ya da çıkan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır. Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İran unsuru yok edilecektir. Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran’ın bu yasa dışı şantajdan kazanç sağlamasına izin verilmeyecektir."