Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!
Irak siyasetinde haftalardır süren heyecanlı bekleyiş yerini resmi devir teslim törenine bıraktı. Başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, tarihi bir ana tanıklık ederken; dün Meclis'te seçilen Nizar Amedi, düzenlenen görkemli bir törenle görevi selefi Abdüllatif Reşid'den devralarak Irak'ın yeni lideri olarak mesaiye başladı.
Törende konuşan Amedi, Reşid'in görev süresi boyunca Irak'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesinin demokrasi ve devlet istikrarı açısından temel bir unsur olduğunu vurguladı.
Eski Cumhurbaşkanı Reşid ise Amedi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, ülke çıkarları doğrultusunda başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu.
Irak Meclisinde dün yapılan ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi, sonrasında Mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.