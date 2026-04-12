Putin ve Pezeşkiyan'dan Orta Doğu zirvesi! Kremlin'den kritik görüşme açıklaması

Putin ve Pezeşkiyan'dan Orta Doğu zirvesi! Kremlin'den kritik görüşme açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu’da tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider bölgedeki son gelişmeleri ve tırmanan gerilimi dindirecek stratejik adımları masaya yatırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Orta Doğu’daki durumu görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Pezeşkiyan, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

İslamabad'da dün yapılan İran-Amerika görüşmelerini değerlendiren Pezeşkiyan, Rusya'nın uluslararası platformlar da dahil olmak üzere, durumu yatıştırmayı amaçlayan ilkeli tutumuna duyduğu takdiri dile getirdi.

 

Pezeşkiyan İran halkına sağlanan insani yardım için de Rusya'ya teşekkür etti.

Çatışmaya siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması ve Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın kurulması için arabuluculuk çabalarına katkıda bulunmaya devam etme konusundaki istekliliğini vurgulayan Putin de bu amaçla Rusya’nın bölgedeki tüm ortaklarıyla aktif temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

 

İkili işbirliğinin güncel konularının ele alındığı görüşmede, taraflar, iyi komşuluk ilişkilerini her şekilde daha da güçlendirme taahhütlerini yineledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Putin'i ve Rusya'daki tüm Ortodoks Hristiyanları Paskalya Bayramı vesilesiyle tebrik etti.

Rusya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Tek taraflı bulundu
Rusya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Tek taraflı bulundu

Dünya

Rusya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Tek taraflı bulundu

1000 askerin cesedini teslim ettiler
1000 askerin cesedini teslim ettiler

Dünya

1000 askerin cesedini teslim ettiler

Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı! Kritik bir uyarıda bulundular
Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı! Kritik bir uyarıda bulundular

Dünya

Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı! Kritik bir uyarıda bulundular

Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı
Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı

Ekonomi

Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı

