MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar

Yaycı, FETÖ’nün bilinenin aksine sadece bir terör örgütü olarak tanımlanmasının eksik kalacağını belirterek şunları söyledi: "FETÖ bir casusluk örgütüdür. MOSSAD'ın Türkiye'deki ismi FETÖ'dür. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele MOSSAD ile mücadele demektir. Hatta MOSSAD ve CIA ile beraber mücadele demektir."

İran Örneği ile Kritik Uyarı

İran’da yaşanan güvenlik zafiyetlerine ve suikastlara dikkat çeken Yaycı, benzer bir senaryonun Türkiye'de yaşanmaması için "yatak odalarına kadar giren bir MOSSAD" tehlikesine karşı uyardı. Yaycı, "İran'ın başına gelenlerin Türkiye'nin başına gelmesini istemiyorsak, kapsamlı bir FETÖ temizliğine çok acilen başlanmalıdır," ifadelerini kullandı.

"Casusluktan Yargılanmalılar"

Devletin hiçbir kademesinde FETÖ unsuru kalmaması gerektiğini savunan Yaycı, örgüt mensuplarının hukuk karşısındaki konumuna dair de net bir görüş bildirdi: "FETÖ mensuplarının ajanlıktan, casusluktan yargılanması lazım."

Cihat Yaycı, Türkiye’nin beka mücadelesinde FETÖ temizliğinin MOSSAD ve benzeri dış istihbarat servislerinin Türkiye’deki operasyon kabiliyetini kırmak adına hayati önem taşıdığının altını çizdi.