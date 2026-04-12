MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar
MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı bir yayında Türkiye'nin milli güvenliğine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Yaycı, FETÖ ile mücadelenin aslında doğrudan MOSSAD ile mücadele anlamına geldiğini vurgulayarak devlet kademelerinde acil temizlik çağrısı yaptı.

Yaycı, FETÖ’nün bilinenin aksine sadece bir terör örgütü olarak tanımlanmasının eksik kalacağını belirterek şunları söyledi: "FETÖ bir casusluk örgütüdür. MOSSAD'ın Türkiye'deki ismi FETÖ'dür. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele MOSSAD ile mücadele demektir. Hatta MOSSAD ve CIA ile beraber mücadele demektir."

İran Örneği ile Kritik Uyarı

İran’da yaşanan güvenlik zafiyetlerine ve suikastlara dikkat çeken Yaycı, benzer bir senaryonun Türkiye'de yaşanmaması için "yatak odalarına kadar giren bir MOSSAD" tehlikesine karşı uyardı. Yaycı, "İran'ın başına gelenlerin Türkiye'nin başına gelmesini istemiyorsak, kapsamlı bir FETÖ temizliğine çok acilen başlanmalıdır," ifadelerini kullandı.

 

"Casusluktan Yargılanmalılar"

Devletin hiçbir kademesinde FETÖ unsuru kalmaması gerektiğini savunan Yaycı, örgüt mensuplarının hukuk karşısındaki konumuna dair de net bir görüş bildirdi: "FETÖ mensuplarının ajanlıktan, casusluktan yargılanması lazım."

Cihat Yaycı, Türkiye’nin beka mücadelesinde FETÖ temizliğinin MOSSAD ve benzeri dış istihbarat servislerinin Türkiye’deki operasyon kabiliyetini kırmak adına hayati önem taşıdığının altını çizdi.

YILMAZ DURMUŞ

Bu durum herkesçe malum öyle ise bunlar vakit kaybedilmeden İsrail'in kucağına atılmalıdır. Bir daha Türkiye topraklarına asla ayak basmamalıdırlar. Belli cezalar verip, ondan sonra içimizde normal vatandaşlar gibi yaşamalarına müsaade edilmemelidir, edilemez.

Mesut Sarp

Sn. Yaycı Paşa'nın sözlerine kulak vermeyip bildiğini okuyanlar Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atanlardır. CIA ve MOSSAD iç içe girmiş tüm kirli senaryoların oynandığı örgütlerdir. Bizim CIA ilişkilerimiz ise malum. Burada yöneticiler muhalefet dahil her an ya şantaj ya suikast veya bambaşka metodlarla MOSSAD veya CIA tarafından ortadan kaldırılabilecekleri bilincine varmaları gerekir. Tek kurtuluş bu aşağılık örgütlerden arınmak ve milli değerlere sarılmaktır.
