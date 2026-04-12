Yıllarca terör gölgesinde kaldı, şimdi yeniden keşfediliyor! Rabat Vadisi turizme açılıyor

Tunceli’de yıllarca terörün gölgesinde kalan Rabat Vadisi, şimdi yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğa ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor

Tunceli’nin doğal ve tarihi zenginlikleri arasında yer alan, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyüne bağlı Rabat Vadisi, geçmişte yaşanan terör sorunları nedeniyle uzun yıllar boyunca aktif şekilde kullanılamayan bölgelerden biri olarak kaldı. Ancak terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte sağlanan huzur ortamı dolayısıyla vadi yeniden keşfedilmeye başlandı. İçerisinde barındırdığı tarihi kalıntılar, şelale ve köprü gibi yapılarla dikkat çeken bölge, özellikle doğa ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

"Şehrimizin her alanında sadece huzur hakim"

Bölgenin terörden arındırıldıktan sonra huzur içinde ziyaret edildiğini belirten Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Rabat Vadisi, Urartu dönemine giden bir tarihi olan özellikle o dönemden kalma tarihi kalesi, çok güzel şelalesi ve Osmanlı döneminden olduğu değerlendirilen bir de tarihi köprüsü var. Vatandaşlarımız burayı keşfetmeye başladı. Bu tarafa doğru yavaş yavaş ziyaret etmeye başladılar. Biz de bu yıl buraları sahiplenme yönünde çalışmalarımızı, projelerimizi hazırladık. İnşallah şehrimizin turizmine bu bölgeyi kazandıracağız. Bu kadar güzel bir alanı, bu kadar güzel bir vadiyi yıllardır terörden dolayı kullanamadık. Ancak şükürler olsun gezerken hemşehrilerimizin burayı çocuklarıyla beraber rahatça kullandığını görme fırsatı bulduk. Bunun en büyük nedeni şehrimizin her alanında sadece huzur hakim. Bu huzurun olduğu yerde de güzellikle olur, turizm olur açılışlar olur, güzel programlar olur, yatırımlar olur. Biz şehrimize, hemşehrilerimize buraları sahipleneceğimizi ifade ederken hem ülkemizin sınırları içerisinde, sınırların dışında bu memleketle bağı olan bütün hemşehrilerimizi bu bölgeye, Rabat Vadisine davet ediyoruz" diye konuştu.