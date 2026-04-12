CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu

Tüp, kola, plaka tokatladığı, koyunlara yemek ısmarladığı tuhaf videolar ile sık sık gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yine adından söz ettirdi. Ancak bu defa söz konusu görüntü 2024 yılının Nisan ayında kaydedildi. Sarıgül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile beraber Manisa'daki mesir macunu festivaline katıldı. İkili burada vatandaşlara mesir macunu dağıttı.

SARIGÜL PAYLAŞTI

Sarıgül de o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül, paylaşımına "Manisa mesir macunu festivaline katıldık. Can Erzincanın hakkını aldım" notunu düştü.

2024 yılına ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bazı kullanıcılar yaşanan olayı CHP’li belediye başkanlarının 3’er 4’er metreslerinin olduğunun ortaya çıkmasıyla ilişkilendirerek dalga geçerken, defalarca kez paylaşılan videoların altı komik yorumlarla doldu.

CİNSEL SAĞLIĞA ETKİLERİYLE BİLİNİYOR

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen Mesir macunu, içerdiği zengin baharat karışımıyla cinsel sağlık üzerindeki etkileriyle biliyor. Uzmanlara göre, doğal bileşenleri sayesinde vücut direncini artıran bu geleneksel ürün, dolaylı yoldan cinsel performans üzerinde olumlu katkılar sağlayabiliyor.

İçeriğinde yer alan zencefil, tarçın, karanfil ve çörek otu gibi baharatların kan dolaşımını destekleyici özellikleri bulunuyor. Bu durum, vücudun genel enerji seviyesini artırırken, hormonal dengeye de katkı sunabiliyor.