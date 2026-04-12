Bolu'daki kurban vurgununda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı! Tanju "hatırlamıyorum" dedi

Soruşturmanın kilit ismi Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, vakıf adına kurban bağışı adı altında para toplandığını açıkça kabul etti. Ancak bu paralarla hiçbir kurban alınmadığını ve kesim yapılmadığını söyleyerek suçu itiraf etti.

Sarıyıldız, sürecin bilinçli olduğunu ortaya koyan ifadeler kullanarak “başından beri amaçlarının kurban kesmek değil, yardım için para toplamak olduğunu beyan etti. Bu sözler, mağdurların “kurban kesileceği inancıyla bağış yaptık” beyanlarıyla doğrudan çelişti.

TALİMAT “BAŞKANDAN GELDİ” İFADESİ KAYITLARA GEÇTİ

Sarıyıldız’ın ifadesindeki en çarpıcı bölüm, bağış kampanyanın çıkış noktası oldu. Sarıyıldız, Vakıf başkanı Tanju Özcan’ın kendisini aradığını ve vakıf olarak kurban bağışı toplanmasını istediğini beyan etti.

Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Sarıyıldız, Aarıca Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz ile birlikte vakıf binasında bu konuyu görüştüklerini ve ilan sürecini birlikte başlattıklarını anlattı. Bu ifade, dosyada “organize bir karar süreci” yürütüldüğüne dair iddiaları güçlendirdi.

TANJU ÖZCAN: NET İNKÂR YOK, “HATIRLAMIYORUM” SAVUNMASI

Dosyanın en kritik çelişkisi Tanju Özcan’ın savunmasında ortaya çıktı. Özcan, kurban bağışı kampanyasına dair net bir inkâr yerine dikkat çeken bir ifade kullandı. Sarıyıldız ile 2025 yılında belediyenin kurban kampanyası hakkında konuşmuş olabileceğini söyleyen Özcan, “Ali Sarıyıldız bunu karıştırmış olabilir” dedi. Ancak hemen ardından “Ben de bazı konuları hatırlamıyor olabilirim” ifadesini kullandı.

Özcan ayrıca, vatandaşları hayır yapmak isteyenleri vakfa yönlendirmiş olabileceklerini de kabul etti. Bu beyan, dosyada kritik bir beyan olarak yer aldı: Yani Özcan ne tam kabul etti, ne de kesin bir dille reddetti.

“TOPLANTI YAPILDI” DEDİ, DİĞERLERİ REDDETTİ

Şüpheli ifadeleri arasında en dikkat çekici olanı Belediye Başkan Yardımcısı ve Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Leyla Beykoz’un ifadesi oldu. Beykoz, böyle bir toplantıya katılmadığını ve böyle bir konunun hiç gündeme gelmediğini söyledi. Aydan Özdemir ise aynı şekilde herhangi bir toplantı yapılmadığını savundu.

“İLANI BİZ YAPTIK” – “HAYATIMDA İLK KEZ GÖRÜYORUM”

İlan meselesi de dosyada ayrı bir kriz başlığı haline geldi. Ali Sarıyıldız, “Kurban bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor” ifadeli ilanı kendilerinin hazırladığını kabul etti. Ancak hem Leyla Beykoz hem Aydan Özdemir bu ilanı ilk kez savcılıkta gördüklerini söyledi. Tanju Özcan da ilanlardan haberdar olmadığını ifade etti.

Toplanan paralarla ilgili vakıfların görüşünü öğrenmek istediklerini beyan eden Tanju Özcan’ın bağış kampanya ilanından haberdar olamaması, diğer isimlerin yapılan onlarca bağışın konusu ilanı bilmediklerini söylemesi kuşkuya neden oldu.

Nitekim şüphelilerin tamamı vakıf hesabında yüklü miktarda para toplandığını kabul etti. Ancak bu paranın neden toplandığı ve neden kullanılmadığı konusunda ortak bir anlatım oluşmadı. Sarıyıldız “yardım için topladık” derken, Özcan “harcanmadı” dedi. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise paradan dahi sonradan haberdar olduklarını öne sürdü.

TANJU ÖZCAN’IN “PARAYA DOKUNMADIK” ÇIKIŞI HUKUKİ ZEMİNDE BİR ANLAM YAŞIMIYOR

Bu arada, mağdurların “kurban kesileceği” inancıyla para gönderdiği sabitken ve kurban döneminde bir ibadet amacıyla bu bağışı yaptıkları öğrenilirken Tanju Özcan’ın Özcan’ın paranın halen harcanmadığına dair savunması da tartışma konusu oldu.

Adli kaynaklara göre dolandırıcılık suçlarında, paranın hesaba geçmesi halinde suç unsuru tamamlanmış olmakta; para alan cihetin bu parayı harcayıp harcamadığı; hesabında tutup tutmamasının bir önem taşımamaktadır. Kurban kesme niyetinin en başında olmaması, kurban kesme dışında başka bir amacın olması, kurban bayramı döneminde insanların dini duygularının istismar edilmesi burada önem arz etmektedir.