Halit Akçatepe'nin kızından şaşırtan itiraf: 'Babamdan öğrendiğim en önemli şey'
Yeşilçam'ın en unutulmaz oyuncularından olan merhum Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe babasıyla ilgili itiraflarda bulundu.
"Hababam Sınıfı" serisi başta olmak üzere "Süt Kardeşler", "Mavi Boncuk", "Canım Kardeşim" gibi unutulmaz yapımlarla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçetepe, önceki gün bir programa konuk oldu.
Babasının meslek hayatı ve aile bağları hakkında konuşan Akçatepe, samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
"HALİT AKÇATEPE ANMA GECESİYLE BAŞLIYOR" "13 Nisan'da Yeşilçam Ustalarına Saygı Gecelerini babam Halit Akçatepe anma gecesiyle başlatıyoruz." diyerek sözlerine başlayan Ebru Akçatepe, şu ifadeleri kullandı: "Babamla aynı sahnede filmde rol almış sanatçı dostlarının röportajlarından oluşan bir belgesel olacak. Sahnede iki can dostu var. Emel Sayın ve Nükhet Duru. Onlara klarnet virtüözü Serkan Çağrı eşlik edecek. Geceyi Erkan Kolçak Köstendil sunacak. Hadi Çaman'la Erkan komşularıymış. "Erkansız hiçbir turneye gitmem" demiş, turnelerden güzel anıları var."
"DEDİKODU, İKİYÜZLÜLÜK VE YALANDAN UZAK DURMAMIZI İSTERDİ" Viyana'da 32 sene sanat direktörlüğü yaptığını, babasının rahatsızlığı sonrası Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Ebru Akçatepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babamdan çok şey öğrendim hayata ve işime dair. İkiyüzlülükten, yalandan uzak durmamızı, paranın pulun esiri olmamamızı öğütlerdi. "Ne olursa olsun dürüstlükten vazgeçmeyin" derdi. Şımarıklıktan nefret ederdi. Hiçbir zaman şımarmadık.
Dedikodu yapmayı hiç sevmezdi. Sır saklamayı çok severdi, müthiş bir sırdaştı. Sanat camiası bunu çok iyi bilir.
Ben de o özellikleri almışım. Çok iyi dostumdu hem de çok iyi babaydı. İyi bir baba-kız ilişkimiz vardı."
"TÜRK TOPLUMU ONLARI ÇOK SEVDİĞİ HALDE HİÇ ŞIMARMADILAR" "Yeşilçam filmleri çok sıcak samimi olduğu için nesilden nesle seviliyor." diyen Ebru Akçatepe, "Türk toplumu onları çok sevdiği halde hiç şımarmadılar ve bunu üstünlük olarak görmedik. Hepsini kalbimize gömdük. Ezbere biliniyor bütün replikler.
Babamın filmlerini izlerken mutlu oluyorum ama hüzün doluyorum. Orada ama dokunamıyormuşum gibi. "Keşke yanımda olsaydı" dediğim zamanlar oluyor. Bugün olsa hemen kahvesini yapar, oturur anlatmaya başlardım. Zaten bir gün ona anlatacakmış gibi biriktirmeye devam ediyorum. Nur içinde yatsın."
