Fidan'dan kritik İslamabad trafiği! Bölgesel barış için diplomasi hattı kuruldu: ABD ve Pakistan ile stratejik temas!

Bakan Fidan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, İslamabad’da taraflar arasında yürütülen hassas müzakerelerin detayları ele alındı. Görüşmelerde, hem ABD’li hem de Pakistanlı yetkililerin masaya koyduğu çözüm önerileri ve tarafların yaklaşımları en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Süreç adım adım takip ediliyor

Türkiye’nin bölgedeki barışçıl tutumunu bir kez daha vurgulayan Fidan, müzakerelerin gidişatına dair Ankara’nın vizyonunu paylaştı. Görüşmede, krizin aşılmasına yönelik "bundan sonraki süreç" üzerinde durulurken, diplomatik çözüm kanallarının açık tutulması konusunda ortak irade vurgusu yapıldı.