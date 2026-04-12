30 kişi hayatını kaybetti! Tarihi kalede izdiham yaşandı

Haiti’de tarihi Laferriere Kalesi’nde düzenlenen kutlama etkinliği, büyük bir faciaya dönüştü.

Tek giriş-çıkış ortalığı karıştırdı

Haiti basını, ülkenin kuzeyindeki tarihi Laferriere Kalesi’nde düzenlenen geleneksel kutlama etkinliğine çok sayıda turistin katıldığını duyurdu. Organizatörlerin, kalabalığı kontrol etmek için sadece tek bir giriş-çıkış noktası açmasının izdihama yol açtığı belirtildi. İzdiham sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

19’uncu yüzyılda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Laferriere Kalesi, Haiti’nin en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor.