Teknede can pazarı! 3 kişiyi balıkçılar kurtardı
Adana Yumurtalık'ta denizde su almaya başlayan teknede mahsur kalan 3 kişi, çevredeki balıkçıların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
İlçede botla denize açılan balıkçılar, öğle saatlerinde suda çırpınıp, bağırarak yardım isteyen 3 kişiyi fark edince yanlarına gitti. Denize açıldıkları tekne, su alınca denizde mahsur kalanlar, balıkçılar tarafından bota alındı. Balıkçıların kıyıya götürdüğü 3 kişi, çağrılan ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.