Üsküdar açıklarında panik dolu anlar! Gemiye çarpan tekne battı
Üsküdar Selimiye açıklarında seyreden tekne, karaya bağlı gemiye çarptı. Kazanın ardından su almaya başlayan teknedeki 5 kişi ekipler tarafından tahliye edildi.
İstanbul Üsküdar’da korku dolu anlar yaşandı. Selimiye açıklarında karaya bağlı gemiye tekne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Teknede bulunan 5 kişi, ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Gemiye çarptıktan sonra su almaya başlayan tekne bir süre sonra battı.