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Gündem 13 ilde eş zamanlı operasyon!
Gündem

13 ilde eş zamanlı operasyon!

Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:17:00 - 2020-11-24 10:01:02
13 ilde eş zamanlı operasyon!

Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Yorumlar

dürüst

Üzgünüm,organize hırsızlık aleni ve yaygın olarak yapılıyor.
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dürüst

Üzgünüm,organize hırsızlık aleni ve yaygın olarak yapılıyor.
  • Yanıtla
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