13 Haziran 2009: Fethi Yeken'in vefatı (Kanaat Önderi)

3 Mayıs 1933 yılında Lübnan’ın Trablus şehrinde doğan Yeken, El-Lasilki Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Doktorasını İslami ilimler ve Arap dili edebiyatı üzerine yaptı. Mısır İhvanı Müslimin hareketinin Lübnan kolu olan Cemaati İslami’yi kurdu. 1992 yılında milletvekili olduktan sonra Cemaatin liderliğini bıraktı. 1996 yılına kadar mecliste bulundu.







Daha sonra eşi Muna Haddad’ın kurduğu Canan Üniversitesi’nde ders vermeye devam eden Yeken, Lübnan’da yaşanan olayların ardından Cemaati İslami’den ayrılıp “İslami Eylem Cephesi”ni kurdu.



Yeken önderliğindeki bu hareket Hizbullah’a destek veren Sünni cemaatlerin başında geliyor. Yeken’e göre Hizbullah’ın Beyrut eylemi ABD işbirlikçilerine ve direniş karşısındaki herkese verilmiş bir ders niteliğindedir.

Yeken Külliyatı: Fethi Yeken’in tüm kitapları Ravza yayınları tarafından bir külliyat halinde Türkçe olarak basıldı.