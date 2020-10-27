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Spor 13 gol yiyen takımın kalecisi ilk kez konuştu: Dünya bizi konuşuyor...
Spor

13 gol yiyen takımın kalecisi ilk kez konuştu: Dünya bizi konuşuyor...

Hollanda Ligi'nin 6'ıncı haftasında Ajax, Wenlo'yu 13-0 mağlup etti. Yediği gollerin ardından açıklamalarda bulunan Wenlo kalecisi Crooij, "Bir köşede ağlamak istedim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:18:00 - 2020-10-27 17:19:39
13 gol yiyen takımın kalecisi ilk kez konuştu: Dünya bizi konuşuyor...

Hollanda Ligi'nin 6'ıncı haftası şimdiden tarihe geçti. Lig tarihinin en farklı galibiyetine sahne olan maçta, Ajax deplasmanda Wenlo'yu 13-0 mağlup etti.

Kalesinde 13 gol gören Wenlo kalecisi Delano Van Crooij ise maçtan sonra yaşadıklarını anlattı.

Tarihe geçen 90 dakika sonrasında konuşan 29 yaşındaki eldiven, uzun yıllar unutamayacağı bir maçı geride bıraktığını söyledi.

Bu skorun kabul edilemez bir durum olduğuna vurgu yapan Van Crooij, "Tüm dünya bizi konuşuyor. Elimden gelen her şeyi yaptım ancak bir antrenman maçında gibiydiler" dedi.

Aynaya bakmak istemediğini de belirten Hollandalı kaleci, "Bir köşede oturup, ağlamak istedim" ifadesini kullandı.

Ligde 3 maçta toplam 16 gol yiyen Hollandalı Crooij, Ajax karşısında 10 da kurtarışa imza attı. (TRT Spor)

 

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